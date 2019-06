Litauer får 13 års fængsel - producerede stoffer på Fyn

En mand fra Litauen er blevet idømt 13 års fængsel for blandt andet at have solgt og produceret amfetamin.

Mindst 15,5 kilo amfetamin.

Det har en 42-årig mand fra Litauen produceret på to adresser på det nordvestlige Fyn, og det - sammen med besiddelse af stoffer, våben og ammunition - har torsdag udløst 13 års fængsel til ham.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Dommen blev afsagt ved Retten i Odense.

Fremstillingen af de ulovlige stoffer fandt sted på to adresser i henholdsvis Harndrup og Søndersø.

Ud over produktionen er manden dømt for besiddelse af 19 kilo amfetamin.

I sagen er også to andre udlændinge blevet dømt.

En 38-årig mand fra Polen er blevet idømt syv års fængsel for at have været i besiddelse af både amfetamin og kokain, som blev fundet gemt i naturen omkring hans bopæl.

Desuden er en 37-årig tyrkisk mand blevet idømt to år og seks måneders fængsel for at købe 330 gram kokain og 110 gram amfetamin af den polske mand med det formål at sælge det videre.

- Der er tale om en usædvanligt omfattende og grov sag - blandt andet fordi der er sket fremstilling af amfetamin på dansk jord, siger specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi, der har ført sagen for anklagemyndigheden.

Den dømte litauer og den dømt polak blev begge udvist af Danmark. Den tyrkiske mand blev betinget udvist af Danmark.

Manden fra Litauen har anket sin dom, mens den dømte fra Polen og den tyrkiske mand begge udbad sig betænkningstid.