Liste: Kunsttyverier der skabte opmærksomhed

Det er på ingen måde første gang, at tyve er stukket af med kunst fra et museum. Flere gange er det lykkedes tyve at stjæle værker for flere millioner kroner.

Værker for 150 millioner)

I 1999 slap tyve afsted med to malerier af Rembrandt og Bellini fra Nivaagaards Malerisamling. De to værker, Rembrandt "Dameportræt" og Bellinis "Portræt af ung mand" blev dengang vurderet af eksperter til at kunne indbringe samlet 150 millioner kroner på en auktion. I forbindelse med sagen blev der udlovet en dusør på hele 14 millioner kroner. Historien om det store kunstkup gav senere inspiration til den danske spillefilm "Rembrandt," med blandt andre Nicolas Bro i en af hovedrollerne.

Malerier for 132 millioner) Ved et større indbrud hos Kunsthal Rotterdam i Holland blev der i 2012 stjålet hele 7 værker af blandt andre Picasso og Monet. De syv værker blev dengang anslået at have en værdi på 18 millioner euro, dengang svarende til 132 millioner danske kroner. Tre rumænske mænd blev tilbageholdt i sagen om kunsttyveriet, som blev kendt som det næststørste i Hollands historie. i 1991 forsvandt hele 20 værker af fra Amsterdams Van Gogh-museum.