Ligestillingsministeren i FN: Menstruation er hverken urent eller skamfuldt

Interview: Bind, tamponer, trusseindlæg, pms og menstruationskoppe. Der er ikke mange tabuer tilbage i Danmark, når emnet falder på piger og kvinders månedlige cyklus. Sådan er det langt fra rundt om i verden, og det vil ligestillingsminister Eva Kjer Hansen gerne gøre noget ved. Derfor vil hun bruge sin taletid til FN`s kvindekommissions årlige seminar på at italesætte det, der for mange stadig er et kæmpe tabu.

Du har valgt at tale om menstruation, hvorfor det?

- Vi nødt til at adressere det, der fylder, og det, der virkelig er en hæmsko for ligestilling i verden. Og det er menstruation. Det er tabubelagt, skamfuldt, og piger og kvinder bliver kaldt urene. Det mærkværdige er, at menstruation er det mest naturlige for kvinder, så hvordan man kan gøre det til noget skamfuldt, det har jeg så svært ved at forstå.

Hvad kan konsekvenserne være de steder i verden, hvor menstruation stadig er skamfuldt og "urent"?

- At piger for eksempel ikke kan komme i skole, når de har menstruation, fordi de mangler hygiejnebind. Det er afgørende for kvinder og pigers mulighed for at engagere sig i samfundet, at menstruation ikke bliver en hindring, men noget man bare håndterer. Det er vigtigt at få snakket om hvilke begrænsninger, det giver, når kvinder ikke har råd til hygiejneprodukter, eller når mænd forbyder dem adgang bestemte steder.

- Dybest set handler det om, at vi giver alle mennesker mulighed for at bruge deres evner til at skabe en bedre verden, og det rammer lige ind i Danmarks udviklingspolitik, som jo blandt andet handler om at satse på kvinder, for vi ved, at kvinder kan gøre en meget stor forskel.