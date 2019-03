Eva Kjer Hansen (V) vil have "skærpende" forhold inddraget mere i sager for at styrke kvinders retsbeskyttelse

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er begejstret for, at regeringen nu officielt bevæger sig mod at ændre loven omkring seksuelle overgreb og samtykke.

Hun ser kritisk på, at der faldt dom i 12 procent af de knap 1000 voldtægtssager, der blev anmeldt i 2017.

- Det siger mig, at vi simpelthen ikke beskytter kvinder godt nok i dag. Og det kræver, at vi lovgivere får skærpet lovgivningen og markeret samfundets afstandtagen til voldtægt og også i højere grad kan få gerningsmanden dømt, når et overgreb er begået, siger Eva Kjer Hansen.

Mere konkret mener ministeren, at loven kan ændres, så den i højere grad inddrager "skærpende omstændigheder" for bedre at sikre kvinders retsbeskyttelse.

Det er ifølge Eva Kjer Hansen situationer, hvor den anmeldte voldtægt eller voldtægtsforsøget er foregået et "mærkværdigt sted", hvis anmelderen har været sanseløst påvirket af alkohol eller stoffer, eller situationer hvor kvinden "fryser af angst".

Det kan også være ved gruppevoldtægter eller situationer, hvor overgrebet er blevet filmet.

- Jeg ønsker, at de eksempler bliver inddraget i langt højere grad end i dag. Sådan så vi får et bredere fundament for at få domfældelser ved anmeldelser, siger Eva Kjer Hansen.

Venstre undlod i november at stemme for et forslag stillet af Enhedslisten, om at sex uden samtykke juridisk skal ses som en voldtægt - det som mange kalder samtykkelovgivning.

Eva Kjer Hansen mener, at forslaget fra november ikke var "dækkende nok".

- Og vi har brugt tiden undervejs på at indsamle viden fra andre landes samtykkelove for at blive klogere på, hvad det er for nogle tiltag, der skal til, for at vi kan få en bedre retsbeskyttelse til kvinder. Men uden at gå på kompromis med retssikkerheden.

Hvordan regeringens tiltag specifikt vil tackle det komplicerede spørgsmål om samtykke, vil ministeren ikke komme nærmere ind på tirsdag.

Hun henviser til, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har bedt Straffelovrådet om at formulere lovændringer, der kan styrke kvinders retsbeskyttelse i voldtægtssager. Regeringen afventer nu rådets svar.