Ligestillingsminister vil have flere dømt for voldtægt

Det er for nemt at begå voldtægt eller voldtægtsforsøg og slippe godt fra det, mener Eva Kjer Hansen.

Alt for få bliver dømt for voldtægt. Det er udmeldingen fra ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V), der vil have ændret straffelovens paragraf om voldtægt.

Det skriver Avisen Danmark

- Der skal være en bedre retsbeskyttelse. Der er alt for få voldtægter, der ender med en dom. Vi kan se på statistikkerne, at mange slet ikke anmelder, og det tror jeg hænger sammen med, at man opgiver på forhånd, fordi der alligevel er så få, der bliver dømt.

- Det er simpelthen ikke godt nok i det danske samfund - at vi ikke er i stand til at yde en bedre beskyttelse af kvinder, siger Eva Kjer Hansen til avisen Danmark.

Ministeren har opstillet tre omstændigheder, hun mener vil gøre processen nemmere fremover - både i en anmeldelses- og retsproces. I dag skal offeret blandt andet kunne bevise, at det har gjort nok modstand i situationen.

- Det er sådan, at rigtig mange kvinder fryser, som man kalder det. De bliver lammet af skræk eller af angst for, at det bliver værre, hvis de gør modstand. Det er til ugunst for kvinden, for man kan ikke gøre modstand, når man er "frosset".

Ministeren erkender, at hendes forslag ikke vil løse alle problemer, og at der stadig vil være en gråzone, hvor det er påstand mod påstand.

Men der er en række situationer, hvor man sagtens kan skærpe reglerne, mener hun.

- Det kan for eksempel være, når der er flere om det, og hvor de ovenikøbet filmer og måske deler det på de sociale medier. Hvis det er foregået et underligt eller usandsynligt sted, eller hvis kvinden har været nærmest bevidstløs og dermed ikke i stand til at modsætte sig voldtægten.

- Hvis de ting bliver taget med ind som noget, der skal vurderes i forhold til, om en voldtægt har fundet sted eller ej, tror jeg, at vi vil se mange flere domfældelser, siger Eva Kjer Hansen til avisen Danmark.