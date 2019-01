Fyns Politi på pressemøde: Yderligere to omkomne er fundet efter togulykken på Storebælt

Følg med her på Fyens.dk når Fyns Politi torsdag klokken otte holder pressemøde med seneste nyt efter onsdagens togulykke på Storebæltsbroen.

Yderligere to personer fundet omkommet efter onsdag morgens togulykke på Storebæltsbroen. Det oplyser Fyns Politi på et pressemøde på politigården i Odense torsdag morgen.

Både godstoget og passagertoget blev onsdag bugseret væk fra ulykkesstedet og kørt til et afspærret baneterræn. Det fortæller chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj:

- Vi har arbejdet hele natten ihærdigt på at undersøge togene. Vind og vejr og svære skader på togene besværliggjorde vores arbejde på broen i går, men desværre har undersøgelser i nat vist, at der var yderligere to dræbte.

De dræbte i passagertoget er ifølge Fyns Politi fem kvinder og tre mænd. Der er ingen børn blandt de dræbte, oplyser chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj.

Politiet er "ret sikre" på fire af de omkomnes identitet. Politiet bruger ifølge Lars Bræmhøj dna-spor og tandkort for at identificere de omkomne.