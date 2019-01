Det er overraskende mange kvindelige præster, der har følt sig diskrimineret af deres mandlige kolleger.

Det mener Else Marie Wiberg Pedersen, der er lektor i teologi ved Aarhus Universitet.

I undersøgelsen, som Jyllands-Posten har foretaget, har 631 kvindelige præster deltaget. Her har 158 svaret, at de på et tidspunkt har følt sig diskrimineret af en mandlig kollega på baggrund af deres køn.

- Jeg bider mærke i, at tallet rent faktisk er 25 procent. Det er et meget højt tal, og samtidig har vi en formodning om, at der er nogle mørketal, hvor folk simpelthen ikke svarer ærligt, siger hun.

- Det er især overraskende, når man tænker på, at antallet af kvindelige præster er over 50 procent, og alle ved, at kvindelige præster gør det supergodt og er meget populære. Det er meget, meget overraskende, tilføjer Else Marie Wiberg Pedersen.

Lektoren understreger, at hun er forundret over resultatet. Hun havde selv troet, at tallet lå på 2-5 procent.

Hendes vurdering er, at der er nogle enkelte grene af kristendommen, som skinner igennem.

- Der er nogle meget konservative kræfter rundt omkring. I undersøgelsen er jeg dog ikke blevet præsenteret for nogle resultater på geografiske forskelle. Men traditionelt står Indre Mission og Luthersk Mission stærkt i Vestjylland, på Sydfyn, i Hillerød og på Bornholm.

Else Marie Wiberg Pedersen tilføjer, at der er lommer rundt omkring, der gør, at det er svært fuldstændigt at konkludere, at det er geografien, der er afgørende.

Hun mener, at resultaterne i Jyllands-Postens rundspørge kræver en diskussion.

- Det viser, at man er nødt til at tage debatten. Man kunne eventuelt fjerne den undtagelse i ligestillingsloven, der omhandler ansættelsesprocessen i folkekirken.