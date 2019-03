Ledende DSU-medlemmer trækker sig efter krænkende beskeder

To ledende DSU-medlemmer har trukket sig fra deres tillidsposter grundet krænkende Facebook-tråd fra 2015.

"Kan i ikke bare nakke hendes knæskaller", og "der kunne man godt lige snige et par lodne pikkemænd op".

Sådanne beskeder skrev mandlige medlemmer af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) om kvindelige medlemmer i en privat Facebook-tråd i 2015.

Det skriver Information.

Facebook-trådens indhold førte i sidste uge til, at DSU's ledelse bad to ledende medlemmer om at trække sig fra deres tillidsposter.

Det ønske har de to medlemmer efterkommet, skriver Information.

I tråden laver i alt ti mænd sjov med voldtægt, vold mod kvinder, homoseksualitet, pædofili og hinanden.

Beskederne er blevet udvekslet under et hovedbestyrelsesmøde, hvor forskellige medlemmer går på talerstolen.

Flere af beskederne handler om navngivne kvinder fra organisationen, mens de er på talerstolen.

Det er som udgangspunkt en privat tråd kun mellem mændene. Men på et tidspunkt bliver flere af kvinderne tilføjet tråden og ser derefter flere af beskederne om dem selv.

Det var "vanvittigt ubehageligt", siger en af kvinderne, som ønsker at være anonym, til Information.

Alle ti mænd havde dengang ledende poster i DSU. I dag er flere af dem stadig politisk aktive i organisationen eller moderpartiet Socialdemokratiet.

Det er DSU's formand, Frederik Vad, der har givet uddrag af tråden til Information. Uddragene fik han i sidste uge af et kvindeligt medlem fra DSU, som bliver nævnt i tråden.

Senere har Information fået tilsendt tråden i sin helhed.

Ifølge Frederik Vad, der dengang var i forretningsudvalget i partiet, er det konteksten, der gør beskederne uacceptable.

- De har kommenteret om konkrete kvinder, mens kvinderne har stået på en talerstol til et hovedbestyrelsesmøde. Det er enormt grænseoverskridende, og så kan jeg ikke bevare tilliden til, at de her personer kan varetage deres ledende poster, siger Frederik Vad til Information.

I tråden bliver der skrevet om i alt syv navngivne kvinder fra DSU.

Det fremgår af tråden, at én mand tilføjede flere af de omtalte kvinder til samtalen, men det siger han til Information, at han ikke kan huske.

I 2015 gik nogle af kvinderne til ledelsen.

Herefter blev et af medlemmerne, som havde en særligt høj tillidspost, bedt om at trække sig.

De andre fik lov til at blive. Det bekræfter den daværende DSU-formand Alexander Grandt.

Den nuværende formand, Frederik Vad, siger, at han valgte at gå til Information, fordi det "er vigtigt, at sagen kommer frem".