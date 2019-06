En 30-årig lastbilchauffør er tirsdag ved Retten i Nykøbing Falster blevet idømt 30 dages fængsel efter en dødsulykke i november sidste år.

Straffen blev gjort betinget mod, at han udfører 40 timers samfundstjeneste. Han blev desuden idømt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Ulykken skete om eftermiddagen den 18. november sidste år på Nakskov Landevej nær Skørringe på Lolland.

Her holdt en 60-årig kvinde stille i sin personbil og blinkede til højre, da lastbilen ramte hendes bil bagfra.

Kvinden blev med helikopter fløjet til behandling på Odense Universitetshospital, men hendes liv stod ikke til at redde.

Politiets efterforskning viste, at lastbilen kørte med mindst 81 kilometer i timen ved sammenstødet, selv om hastighedsgrænsen for lastbiler uden for tættere bebygget område er 70 kilometer i timen.

Lastbilchaufføren blev derfor tiltalt - og er altså nu dømt - for uagtsomt manddrab og for ikke at have afpasset hastigheden efter forholdene.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få oplyst, om den 30-årige anker dommen.