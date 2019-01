Ved at imitere folketingsvalg skal det såkaldte Skolevalg få flere unge til på sigt at bruge deres stemmeret.

Over hele landet gør teenagere i tusindvis sig klar til at stemme, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag udskriver det såkaldte Skolevalg 2019.

Her skal elever i 8., 9. og 10. klasse efter et undervisningsforløb sætte kryds ved, hvem de mener, bør lede Danmark.

Det er et projekt, som Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), ser frem til.

- Der er for mange unge mennesker, der mener, at de ikke har noget at bidrage med. Men det har specielt unge mennesker, fordi det er dem, der skal føre samfundet videre, siger hun.

Hun glæder sig personligt til at skulle sætte gang i valget på en af de mange skoler, der er tilmeldt.

Det er interesseorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd, der arrangerer valget, og formanden, Kasper Sand Kjær, forventer, at unge får blod på tanden, når de oplever politik som noget håndgribeligt, konkret og aktivt.

- Skolevalget styrker den demokratiske opdragelse. Det er helt konkret et spørgsmål om at vise eleverne, at politik er noget, man kan deltage i, og ikke bare noget, man skal være tilskuer til, siger han.

Den udmelding bakker Kasper Møller Hansen, professor og valgforsker ved Københavns Universitet, op om.

Han er især glad for, at processen i høj grad minder om den ved folketingsvalg.

Når unge sætter deres fødder i stemmeboksen, inden de fylder 18 år, får de øget selvtillid og en bedre politisk forståelse, mener han.

- Det afmystificerer og viser, at det ikke er så svært. Man ikke behøver at have bestemte holdninger, et vist vidensniveau eller være dygtig til samfundsfag, før vi kan stemme. Nej, vi kan alle stemme, og vi har en pligt til det, siger han.

Der er dog den hage ved Skolevalget, at ikke alle skoler har tilmeldt sig. Det kan skævvride resultatet.

- Man kan få et lidt forkert billede af, hvordan den danske ungdom ser ud, hvis man bare tager et gennemsnit, fordi der er en tendens til, at de skoler, der har det sværest, ikke har en mulighed for at være med, siger Møller Hansen.

Så selv om initiativet langt hen ad vejen spejler folketingsvalg, bliver resultatet ikke repræsentativt.

Valgdagen er torsdag 31. januar, og efter at resultatet er afsløret, holdes der valgfest på blandt andet Christiansborg.