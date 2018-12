Regeringen og Dansk Folkeparti er meget uenige om, hvorvidt det er en god idé for Danmark at underskrive en FN-erklæring om migration. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i ugens løb brugt en del tid på at forklare fordelene ved erklæringen. På billedet sker det onsdag efter en debat om emnet i Folketingssalen.