Lars Løkke har fået flest timer på skærmen under valgkampen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er den partileder, der har været flest timer på tv-skærmen gennem valgkampen.

Venstre-formanden har været på skærmen knap 32 timer den seneste måned, mens Mette Frederiksen (S) har kunnet ses 22 timer.

Det viser en analyse, som Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på Syddansk Universitet (SDU) har lavet.

- Der har været en statsmandseffekt for Lars Løkke Rasmussen i begyndelsen af valgkampen, hvor han fik meget skærmtid, da han udskrev valget, og Mette Frederiksen var syg, siger Lars Damgaard Nielsen, lektor på SDU.

- Det er fortsat gennem valgkampen, hvor han er kommet med flere markante meldinger - blandt andet om en SV-regering og senere budskabet om en regering hen over midten, siger han.

Lars Damgaard Nielsen hæfter sig desuden ved, at de etablerede partier i Folketinget har fået mere skærmtid gennem de sidste uger af valgkampen end de fire partier, som forsøger at komme ind.

Anders Samuelsen (LA) har samlet været 9,4 timer på skærmen og er efterfulgt af Kristian Thulesen Dahl (DF) med 9,2 timer og Pia Olsen Dyhr (SF) med 7,2 timer.

I starten af valgkampen lå flere af partilederne fra de partier, der ikke er i Folketinget, ellers foran partiledere som Pernille Skipper (EL) og Morten Østergaard (RV).

Det gjaldt Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, Rasmus Paludan fra Stram Kurs og Isabella Arendt fra Kristendemokraterne.

Klaus Riskær Pedersen fra partiet af samme navn har dog fået mindst skærmtid gennem hele valgkampen med samlet 2,2 timer på skærmen.

- I starten af valgkampen var det lederne fra de nye partier, der fik mere skærmtid end flere af de etablerede.

- Det har ændret sig gennem valgkampen, så de eksisterende har overhalet de nye. Den eneste, der falder lidt ud, er Søren Pape Poulsen (K), siger han.

Den ekstra tid på skærmen behøver dog ikke nødvendigvis være en god ting, påpeger Lars Damgaard Nielsen.

- Det kommer også an på, hvorfor man er på skærmen.

- Selv om Søren Pape Poulsen ligger i bunden, ser det ud til, at Konservative får et fint valg, og sammenligner man det med for eksempel Anders Samuelsen, så er det helt omvendt for ham og Liberal Alliance.

- Han har været meget på skærmen, men står meget skidt i meningsmålingerne, siger Lars Damgaard Nielsen.