Lars Løkke får færre stemmer end Mette Frederiksen

Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen kommer ikke helt op på siden af Socialdemokratiets Mette Frederiksen, hvad angår personlige stemmer.

Det står klart, efter at alle stemmer er talt op i Sjællands Storkreds.

Lars Løkke Rasmussen løber med 40.745 personlige stemmer, hvilket gør ham til den største stemmesluger i kredsen.

Mette Frederiksen, som er opstillet i Nordjyllands Storkreds, har fået 43.489. Det er dermed ikke mange stemmer, der giver S-formanden sejren mellem de to.

Nummer to i Sjællands Storkreds er SF's gruppeformand, Jacob Mark, der har fået 23.213 personlige stemmer. Han tegner sig for lige over halvdelen af stemmerne på SF'ere i kredsen.

Tredje- og fjerdepladsen indtages af henholdsvis Magnus Heunicke (S) og Astrid Krag (S). De ligger begge på omkring 18.000 personlige stemmer.

Knap 10.000 vælgere satte deres kryds ved Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan, hvilket dog ikke har været nok til at få ham i Folketinget.

De 9959 stemmer på Paludan gør ham til den kandidat i storkredsen, der har fået femteflest stemmer. Han klarer sig bedre end profiler som Marcus Knuth (V), Zenia Stampe (R) og Naser Khader (K).