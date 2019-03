Lars Løkke: Falske nyheder er svære at komme af med

Statsministeren ser en udfordring i at håndtere falske nyheder på sociale medier, som han ellers er glad for.

Sociale medier er grundlæggende en god ting. Men de kan blive brugt på en uhensigtsmæssig måde, blandt andet til at sprede falske nyheder.

Det var en af de ting, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremhævede, da han tirsdag var gæst ved et arrangement i København, der blev arrangeret af Publicistklubben og Danske Medier.

Hovedtemaet var pressens rolle i samfundet, og problematikken med falske nyheder blev vendt.

- Det er en reel udfordring. Jeg kan bare ikke få det til at gå væk, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren brugte som et eksempel Danmarks tilslutning til FN's migrationserklæring i Marrakesh i december sidste år.

Her oplevede Lars Løkke Rasmussen i optakten, at der på sociale medier blev spredt falske nyheder om konsekvensen af at tilslutte sig migrationserklæringen, som Danmark senere gjorde.

- Jeg så, at mit Facebook-feed begyndte at køre med alt sådan noget med, at "vi sælger vores land til afrikanerne". Nogle syntes, vi solgte det til muslimerne, i hvert fald solgte vi vores land, sagde han.

Ifølge statsministeren var de danske medier ikke ret opmærksomme på problematikken med de falske nyheder, inden han selv trak spørgsmålet om FN-migrationserklæringen med ind i Folketingssalen.

- I nogen grad i forståelse med Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkepartis formand, red.), der stillede nogle spørgsmål til mig i salen. Fordi jeg havde talt med ham om det, og fordi både han og jeg kunne se, at her var der et problem.

- Der var ikke et pip i nogen danske medier. Det fandtes ikke. Men det begyndte at støje hos mig, det begyndte at støje hos DF, det begyndte at støje hos alle, og derfor begyndte vi at tale om Marrakesh.

- Jeg tænkte, at det her bobler op, det er vi nødt til at forholde os til. Jeg nævner det, fordi det efterfølgende kom frem fra forskellige steder, at der havde været en enorm aktivitet op til det møde fra falske profiler.

- Det er et eksempel på, at medielandskabet er kommet bagud i forhold til en bevægelse, som sætter sig politisk, og det gjorde det.

- Pludselig havde man Østrig, som havde formandskabet for EU, og som ud af det blå sagde, at "vi vil ikke skrive under på det der, vi vil ikke være med til det". Det har været en voldsom oplevelse for mig, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren gav ved mødet ellers udtryk for, at han er glad for sociale medier og bruger dem flittigt. Også til dialog med de mennesker, der kommenterer hans indlæg på blandt andet Twitter og Facebook.

- Jeg er vild med de sociale medier. Jeg synes grundlæggende, det er positivt, at der er kommet kanaler, hvor folk kan ytre sig og være i dialog med hinanden.

- Det er jo ikke sådan, at de synspunkter, der udtrykkes der, ikke ville være der, hvis de ikke kunne udtrykkes (på sociale medier, red.).

- Det er grundlæggende kun godt, at synspunkterne så kommer ud i et rum, der er lidt mere åbent end den lokale bodega, systuen eller ude i frokoststuen på arbejdspladsen, sagde han.