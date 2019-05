Langt de fleste unge får plads på ønskegymnasiet

Mere end 19 ud af 20 danske unge kan glæde sig over at have fået deres førsteprioritet i valget af gymnasium.

Ud af 29.542 ansøgere til STX har 95,6 procent af landets unge fået deres førsteprioritet.

Det er mere end 19 ud af 20 unge, der til sommer kan starte på det gymnasium, som de har ønsket som førstevalg. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner.

- Det er en balance mellem at sikre, at så mange som muligt får deres førstevalg, men også at der er gode ungdomsuddannelsestilbud i hele landet, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

I hver region findes et eller flere fordelingsudvalg, der fordeler ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område. Udvalgene træffer afgørelser om fordeling af de optagelsesberettede ansøgere.

Hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, udvælges eleverne på baggrund af afstanden mellem bopæl og uddannelsesstedet.

- Hvis vi gør plads på gymnasierne med de fleste valgmuligheder af særlige fag i de største byer til alle unge, der har lyst, så kan det til sidst være rigtig svært at opretholde et godt ungdomsuddannelsestilbud i de mere tyndtbefolkede områder, siger Stephanie Lose.

Målt på regioner trækker Region Hovedstaden gennemsnittet ned. Her har 92,1 procent unge fået deres førstevalg. Det er der en god grund til ifølge Stephanie Lose.

- I Region Hovedstaden er der mange unge, der har et gymnasium tæt på. Alle kan ikke nødvendigvis få det, de søger. De får så det gymnasium, de har prioriteret længere nede på listen.

- Den lavere procentdel har nok også noget at gøre med, at der i en periode er et gymnasium, der er mere populært end et andet. Så søger de et sted, men får et andet, siger hun.

Regionerne Nordjylland og Sjælland trækker landsgennemsnittet op med hele 99,6 procent, som har fået plads på førstevalget.