Landsret udsætter ankesag om ulvedrab

Ankesagen mod den mand, der sidste år skød og dræbte en ulv i Vestjylland, er blevet udsat.

Det oplyser TV MidtVest.

I byretten blev han straffet med en dom på 40 dages betinget fængsel. Dommen blev anket til Vestre Landsret, som skulle behandle sagen i næste uge.

Men man afventer stadig en grundig dna-undersøgelse af dyret, og derfor er sagen udsat.

Den 66-årige Mourits Troldtoft erkendte i Retten i Herning, at han fra sin Toyota Landcruiser affyrede tre skud mod et ulvelignende dyr 16. april 2018.

Han forklarede, at han var drevet af frustration og afmagt.

Ulven var gentagne gange kommet tæt på mennesker og ejendomme i lokalområdet, og på den måde havde den ifølge den tiltalte spredt frygt blandt beboerne.

Desuden anså han dyret for at være en blanding mellem en ulv og en hund. En dna-erklæring har dog slået fast, at der var tale om en hunulv fra et kuld på otte ulvehvalpe, som kom til verden ved Ulfborg i foråret 2017.

Forud for ankesagen har hans forsvarer, advokat Jan Schneider, krævet, at der bliver lavet en grundigere dna-analyse af dyret.

- Statsadvokaten er enig i, at den her undersøgelse skal laves, siger Jan Schneider til TV MidtVest.

- Og man udsætter selvfølgelig ikke en sag af den her karakter og sætter gang i så kompliceret en undersøgelse, alene fordi man skal gøre forsvarerne en tjeneste. Så der er realiteter i det, og det er meget væsentligt at få den undersøgelse lavet.

Det er uvist, hvornår den nye dna-analyse er færdig, og sagen dermed kan behandles i Vestre Landsret.