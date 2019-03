Landsret tager pas fra unge for forsøg på IS-støtte

Østre Landsret har valgt at stadfæste en dom over fire unge, der er kendt skyldige i forsøg på IS-støtte.

To unge mænd er torsdag blevet frakendt deres danske pas for anden gang i det danske retssystem.

Sammen med to kvinder er de kendt skyldige i forsøg på at tage til Syrien for at fremme Islamisk Stats arbejde.

Ingen af dem nåede dog frem til det krigsramte land i 2017.

Tre blev anholdt i Tyrkiet, og den yngste kvinde kom aldrig ud af Danmark, da hendes forældre havde taget hendes pas forinden.

Torsdag har Østre Landsret stadfæstet dommen, der faldt ved Retten i Glostrup i juni sidste år. Landsretten læner sig op ad byrettens afgørelse.

De to mænd, der kender hinanden fra Aarhus, har dobbelt statsborgerskab. Den ene, Mohammed Fateh, der er 21 år, har også marokkansk pas. Den anden, 19-årige Yahya Nouioua, har ud over dansk pas også et fra Algeriet.

Tidligere har de været på kortere ture i deres andet tilhørsland, men de er begge født på dansk jord.

Ud over at miste passet bliver de også udvist på ubestemt tid. Det samme gør en 22-årig kvinde, Marwa Resthtin, der er afghansk statsborger.

Da dommen faldt tog foran en tætpakket retssal med familie og omkring ti betjente, tog hun hænderne op til ansigtet, mens tårerne trillede.

Den fjerde dømte, en kvinde på 19 år, er den eneste, der kan blive i Danmark, da hun er dansk statsborger. Ritzau nævner ikke hendes navn, da hun var under 18 år på gerningstidspunktet.

Ligesom i byretten bliver alle idømt fængsel i tre år.

De to unge mænd blev anholdt i storbyen Istanbul i Tyrkiet 17. marts ved en busstation.

Den afghanske kvinde valgte at fortsætte på egen hånd, men blev senere anholdt i byen Yayladagi, der grænser op til Syrien.

Ved retten i Glostrup i sommer fortalte de unge, at de købte flybilletter til Istanbul, fordi de skulle på bryllupsrejse.

Gruppen mødtes 8. marts i Københavns Lufthavn, dagen efter at de havde købt billetterne. Men det var kun tre af dem, der forlod dansk jord, da den sidste - den yngste kvinde - manglede sit pas.

Det blev altså en bryllupsrejse uden bruden. Men den købte hverken byretten eller landsretten.

Hvad angår den yngste kvinde, har retten vurderet, at der var beviser nok til, at hun ville været rejst med, hvis det havde været muligt.

Alle fire har nægtet sig skyldige hele vejen gennem retssagen.