Leder af partiet Stram Kurs Rasmus Paludan er torsdag blevet idømt 14 dages betinget fængsel ved Østre Landsret for overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b - også kendt som racismeparagraffen.

Dermed stadfæstes byrettens dom.

Ved Retten i Glostrup blev Rasmus Paludan i april ligeledes idømt 14 dages betinget fængsel i sagen.

Omdrejningspunktet for tiltalen og dommen er en video, som sidste år blev offentliggjort på Stram Kurs' kanal på YouTube.

I videoen indgår en længere passus, hvor Rasmus Paludan blandt andet taler om "de fleste negere i Sydafrika" og personer med lav intelligens. Den kobling var ifølge Retten i Glostrup - og altså også Østre Landsret - ulovlig.

Dommere og domsmænd var enige om afgørelsen, fortalte retsformand Joachim Kromann ved domsafsigelsen. Retten fandt Rasmus Paludans ytring for "nedværdigende eller forhånende" over for en bestemt befolkningsgruppe.

- Der har været enighed mellem de voterende. Og det gælder både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen, lød fra Joachim Kromann.

Tidligere torsdag under sin procedure i landsretten fremhævede Rasmus Paludans forsvarer, Mette Grith Stage, at hans ytringer i den pågældende video var et led i partiet Stram Kurs' politiske arbejde.

Og derfor ville det være en urimelig begrænsning af Paludans ytringsfrihed, hvis hans udtalelser i videoen blev kendt ulovlige.

Dette var dommerne i Østre Landsret dog ikke enige i.

- Landsretten finder, at det efter udtalelsens karakter og efter den sammenhæng, hvor den er fremsat, ikke må anses for at være sket som led i en saglig politisk debat, sagde dommer Joachim Kromann.

Centralt i sagen er, at Rasmus Paludan i videoen sammenkobler den sorte befolkning i Sydafrika med mennesker, der har en IQ på 70 i gennemsnit.

Og på grund af det lave intelligensniveau er sorte borgere i Sydafrika ifølge Rasmus Paludan ikke i stand til at styre deres land. Det siger han med henvisning til partiet ANC, der har regeringsmagten i Sydafrika.

Rasmus Paludan vil nu sammen med sin forsvarer overveje, om de skal forsøge at få sagen videre til Højesteret.

- Nu vil jeg gå hjem og nærlæse dommen, og så vil min klient og jeg vurdere, om der skal sendes en ansøgning afsted til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få sagen prøvet ved Højesteret, siger Mette Grith Stage.

Rasmus Paludan har gennem sagen nægtet sig skyldig og ankede netop dommen fra Retten i Glostrup til landsretten med henblik på frifindelse.

I maj blev Rasmus Paludan ifølge Frederiksborg Amts Avis sigtet i en anden sag om overtrædelse af straffelovens paragraf 266 i en youtubevideo.

Forsvarer Mette Grith Stage ønsker ikke at udtale sig om, hvorvidt torsdagens dom vil få indflydelse på den sag.