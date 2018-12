Landsret skærper straf til svindlende advokat

43-årig advokat udsatte sin eks og sine børn for risiko for tab og bedrog sin arbejdsgiver.

En betinget dom med samfundstjeneste er ikke hård nok til advokat Nick Langschwager.

Det mener Østre Landsret, der mandag har dømt Langschwager for blandt andet at bedrage sin arbejdsgiver og for at sende en falsk erklæring om sin løn for at slippe for at betale forhøjet børnebidrag.

Landsrettens straf til advokaten lyder på halvandet års fængsel. Tre måneder skal afsones, mens resten gøres betinget, på betingelse af at Langschwager i løbet af et år udfører 200 timers samfundstjeneste.

Da han blev dømt i byretten i januar blev hele dommen gjort betinget, hvis altså Langschwager var indstillet på at udføre 250 timers samfundstjeneste.

Dengang vurderede byretten også, at det var tilstrækkeligt at frakende Langscwager retten til at virke som advokat i tre år. Men også her har landsretten strammet skruen.

Frakendelsen i landsretten hedder nemlig "indtil videre", hvilket betyder, at der ikke er nogen udløbsdato på forbuddet.

Nick Langschwager blev blandt andet dømt for at fifle med registreringen af sin arbejdstid i det advokatfirma, hvor han arbejdede. Han fik også en kunde til at betale ham personligt i stedet for advokatfirmaet.

Advokaten blev desuden dømt for at have sendt et dokument med en forfalsket underskrift til Statsforvaltningen. Dokumentet indeholdt urigtige oplysninger om løn- og ansættelsesforhold.

På den måde udsatte han sin tidligere hustru og deres børn for - som det lyder i dommen: "en åbenbar risiko" for at lide tab.

Nick Langschwager har under hele sagen nægtet sig skyldig, og efter byretsdommen i januar valgte han at anke dommen med påstand om frifindelse.

Med dommen i Østre Landsret er hans sag nu blevet prøvet i to retsinstanser, og hans muligheder for at anke er derfor udtømte.

I hvert fald i udgangspunktet. Han kan vælge at søge om en såkaldt tredjeinstansbevilling hos Procesbevillingsnævnet, som kan vælge at give tilladelse til at anke sagen til Højesteret.