Landsret skærer to år af narkodom til tidligere fængselsbetjent

Østre Landsret har idømt to mænd 14 års fængsel for et stort narkolager i Nordvestsjælland.

To mænd er mandag i Østre Landsret hver blevet idømt 14 års fængsel i en omfattende narkosag.

Dermed slap de med to år mindre, end Retten i Holbæk tidligere nåede frem til, da den idømte mændene hver 16 års fængsel.

13. oktober 2017 fandt politiet under en ransagning enorme mængder amfetamin, MDMA og kokain gemt på den tidligere fængselsbetjent Jack Andersens gård.

Fra lageret hentede den 37-årige Martin Breiner og en anden mand, som i byretten fik syv års fængsel, narko, som de solgte videre fra deres skabe på byggepladsen i Vallensbæk, hvor de arbejdede.

På de to adresser blev der fundet 102,4 kilo narko. Selv om fundene er gjort på forskellige adresser, har kemiske analyser vist, at narkoen med stor sandsynlighed stammer fra samme parti.

De dømte nægtede sig alle skyldige i narkoanklagerne mod dem.

37-årige Breiner er i årevis kommet på den seks hektar store gård, hvor den 55-årige pensionerede fængselsbetjent og hans kone har taget sig af ham, da han ikke havde så meget familie.

Det fortæller Mette Grith Stage, der er Jack Andersens forsvarer.

- Martin er kommet en del på gården, og min klient har ikke været klar over, at han har placeret narko der. Det finder han ud af, da politiet banker ham op 13. oktober om morgenen, hvor de har anholdt Martin på min klients bopæl.

Hun og hendes klient havde anket dommen for at opnå frifindelse, så det er kun en ringe trøst, at landsretten nedsatte dommen med to år.

- Det kom som et meget stort chok for både min klient og hans pårørende, at han blev dømt for at opbevare narkoen, som han ikke anede lå på ejendommen, siger Mette Grith Stage.

Det var kun Martin Breiner og Jack Andersen, der havde anket dommene til landsretten.

Den 32-årige Peter Lund Jensen, der i byretten fik syv års fængsel for at have håndteret en mindre del at stoffet, valgte i sin tid at modtage dommen.