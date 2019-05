Landsret ser mildere på kloakmesters to voldtægter på ti år

En 42-årig mands dom for at begå voldtægter i buskads og plantage var for hård i byret, mener Østre Landsret.

Det var ganske rigtigt en nu 42-årig mand, der i 2008 voldtog en 17-årig pige på en sti i Søsum på Sjælland. Han stod også bag en voldtægt sidste år i Hornbæk Plantage mod en 33-årig kvinde.

Men forbrydelserne skal takseres til fire et halvt års fængsel i stedet for fem et halvt års fængsel, mener Østre Landsret.

Dommen er faldet tirsdag og skærer et år af straffen, som Stefan Bjerregaard Sørensen blev idømt sidste år ved Retten i Helsingør.

En af årsagerne til den mildere straf skyldes, at han ikke er blevet dømt for et røveri begået i forbindelse med voldtægten i 2008. Der er nemlig en forældelsesfrist på ti år for røveri, hvilket advokat Peter Ølholm gjorde retten opmærksom på.

- Han blev frifundet for røveri på grund af forældelsen. Der fulgte retten min påstand, og det har nok skåret cirka seks måneder af straffen. Derudover har man vurderet, at straffen var for hårdt udmålt fra byrettens side, siger Peter Ølholm, der er forsvarer for den 42-årige.

Dna var med til at fælde Stefan Bjerregaard Sørensen, der er uddannet kloakmester.

Politiet kom på sporet af ham, efter at en 33-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet voldtaget i Hornbæk Plantage.

På hendes tøj blev der fundet biologiske spor. En dna-analyse viste, at gerningsmanden var den samme som i sagen ti år tidligere.

Begge kvinder blev overfaldet bagfra og holdt for munden, mens de blev truet og udsat for seksuelle overgreb.

Den 42-årige mand har nægtet sig skyldig og i stedet forklaret, at der var tale om frivillig sex.

- Min klient er ked af at blive dømt, men glad for, at det hele er overstået. Nu har to retter sagt, at han er skyldig, og det er sket med næsten samme ordlyd og begrundelse, siger Peter Ølholm.

Den dømte har siddet fængslet siden sin anholdelse i juni sidste år.