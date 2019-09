Landsret: Frikendte for voldtægt kan dømmes til erstatning

Vestre Landsret åbner i dom op for, at frikendte for voldtægt kan dømmes til at betale erstatning til offer.

Som noget nyt i dansk ret har Vestre Landsret slået fast, at i sager om eksempelvis voldtægt kan den frikendte dømmes til at betale erstatning.

Det skriver Politiken på baggrund af en dom fra sidste uge om en kvinde, der mener, at hun som lille pige blev udsat for grove seksuelle forbrydelser af to mænd i en vestjysk landsby.

De to mænd blev først idømt fængselsstraf i byretten, men senere frikendt i landsretten.

I forbindelse med kvindens senere erstatningssager skriver landsdommerne, at selv om hun på grund af sagens omstændigheder ikke får erstatning, "ville det ikke være udelukket, at landsretten kunne lægge et andet bevisfaktum til grund og eventuelt dømme (de to mænd, red.) til at betale tortgodtgørelse, selv om de blev frifundet i straffesagen".

Strafferetsprofessor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet siger til Politiken, at dommen er "af stor principiel betydning".

- Med denne afgørelse fra landsretten er der banet vej for, at man kan få erstatning selv efter en frifindelse, fastslår han.

Lektor i strafferet ved Aarhus Universitet Nicolaj Sivan Holst siger til Politiken, at det er den første afgørelse, han har set, hvor dommere formulerer muligheden for at gå civilrettens vej så direkte.