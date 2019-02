Landspolitikere holder fast i broplaner trods afvisning fra region

Transportordfører Kristian Pihl Lorenzen (V) holder fast i, at han vil arbejde for en statslig forundersøgelse af en Als-Fyn bro, som han lovede under et besøg i Sønderborg i sommers. Her ses han sammen med Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen (tv), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og borgmester i Sønderborg Erik Lauritzen (th). Arkivfoto: Timo Battefeld