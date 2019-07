Landsholdsspilleren blev legende i Portugal

Det er sjældent, at en dansk fodboldspiller gør sig så bemærket i udlandet, at en topspiller bliver opkaldt efter ham.

Men da den portugisiske landsholdsspiller Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro i en ung alder skulle finde et kaldenavn, blev det "Maniche" efter sit store idol, danske Michael Manniche, som 17. juli fylder 60 år.

For mens Manniche ikke blev en af de største fodboldlegender herhjemme, så bliver han aldrig glemt i Portugal, hvor han scorede 75 mål i 132 kampe for Benfica i 80'erne.

I september 2009 mødte Manniche op til Portugals træning i Parken i København, hvor holdet skulle møde Danmark i VM-kvalifikationen, og de portugisiske journalister kastede sig straks over den tidligere Benfica-angriber.

- Han kom til Benfica og føjede helt nye dimensioner til portugisisk fodbold. Han var stærk og bragte det fysiske aspekt til fodboldspillet i vores land, og så var han stærk med hovedet. Han er stadig meget kendt og vellidt, sagde en af journalisterne, Valdemar Duarte fra den portugisiske tv-station TVI, dengang om Manniche.

Danskeren begyndte sin professionelle karriere i Brønshøj og Hvidovre, inden han i 1983 skiftede til den portugisiske storklub.

I sin første sæson i udlandet hjalp han Benfica med at genvinde mesterskabet, da han scorede 11 mål i 21 kampe.

I 1985 scorede han to gange, da Benfica sejrede i pokalfinalen over FC Porto, og i 1987 blev det til endnu et mesterskab med klubben, som han forlod samme år.

Han tog tilbage til Danmark til B 1903, der i 1992 fusionerede med Kjøbenhavns Boldklub og blev til FC København. Her var Manniche med til at vinde mesterskabet i den nye klubs første sæson, inden han i 1994 stoppede.

I 1996 vendte han tilbage til FCK som assistenttræner, og som 37-årige gjorde han også kortvarig comeback som spiller, men indstillede kort efter karrieren.

På det danske landshold nåede Manniche at spille 11 kampe med to mål til følge.