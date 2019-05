Landsholdets sorte får er tilbage i varmen

I sidste uge var han på forsiden af landets sportsaviser, da fodboldlandsholdet blev udtaget.

Daniel Wass er nemlig tilbage i varmen hos landstræner Åge Hareide og er med i truppen, der skal spille EM-kvalifikationskampe i juni.

Inden da kan fodboldspilleren fredag 31. maj fejre sin 30-års fødselsdag.

Wass har haft en speciel historik på det danske landshold, hvor han trods den ene flotte sæson efter den anden i spansk fodbold de senere år ikke har formået at bide sig fast i rødt og hvidt.

Et afbud til landsholdet i oktober 2016 med en skade, selv om han spillede for Celta Vigo kort forinden, førte til historier om, at Wass ikke prioriterede landsholdet.

Han afviste selv og henviste til, at afbuddet var aftalt med Hareide, men det har alligevel hængt over ham som en skygge siden.

Men når Wass ikke kæmper med sit image på det danske landshold, så spiller han fodbold i Spanien. Endda i meget flot stil.

Danskeren er fast at finde i startopstillingen i spanske Valencia, som han skiftede til fra Celta Vigo sidste år.

Lørdag aften fik Wass en tidlig fødselsdagsgave, da han sammen med Valencia vandt den spanske pokalturnering, Copa del Rey, med en finalesejr på 2-1 over FC Barcelona.

Valencia nåede i år semifinalen i Europa League og sikrede sig den Champions League-adgangsgivende fjerdeplads i ligaen.

Wass indledte i 2007 sin professionelle karriere i Brøndby, hvor han også spillede ungdomsfodbold.

Udlandseventyret startede med en lejeperiode i norske Fredrikstad, inden han i 2011 skiftede til portugisiske Benfica.

Herfra blev han lejet ud til franske Evian, hvor det blev til en permanent kontrakt, inden turen gik til det spanske i 2015.

For landsholdet er det blevet til 16 kampe, og det første mål for Danmark får han måske mulighed for at score i juni.