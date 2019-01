Landmand fundet død under væltet minilæsser

En 34-årig landmand er fundet død under en væltet minilæsser i Glejbjerg, der ligger mellem Esbjerg og Kolding.

Det fortæller politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi Morten Alslev.

Han fortæller, at anmeldelsen kom tirsdag klokken 11.37. Her blev det forklaret, at en mand var fundet under en minilæsser. Manden var muligvis livløs.

Politi og lægehelikopter blev sendt til stedet. Her kunne lægen konstatere, at manden var død.

Maskinen stod i noget mudder, forklarer Morten Alslev.

Han fortæller, at det er politiets opfattelse, at minilæsseren er skredet i mudderet og har ramt landmanden, der er endt under maskinen.

Det var den 34-åriges forlovede, der fandt manden.

Ulykken skete på deres eget landbrug.