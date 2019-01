Landmænd skruer ned for antibiotika men når ikke i mål

Det er lykkedes landets svineproducenter at begrænse brugen af antibiotika til svin med 13 procent over de seneste fem år.

Det viser en opgørelse ifølge Landbrug & Fødevarer.

- Det er en markant reduktion af antibiotikaforbruget, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til DR.

Landbruget når ifølge DR knap i mål i forhold til målet om at reducere brugen af antibiotika med 15 procent.

- Antibiotikaresistens er et problem, og vi skal selvfølgelig nå de mål, som vi har sat os, siger miljø- og fødevareministeren.

Han har dog ikke taget stilling til, om der skal flere tiltag til for at nå målet.

I 2015 vedtog et bredt flertal i Folketinget en handlingsplan med et mål om en reduktion på 15 procent inden udgangen af 2018 i forhold til forbruget i 2014.

Problemet med brugen af antibiotika er, at det kan skabe resistens hos mennesker og dyr.

Man har eksempelvis set en stigning i antallet af mennesker, der smittes med MRSA fra husdyr.

Det er en multiresistent bakterie, som er svær at behandle med gængse former for antibiotika.

Hos landbruget mener man, der er god grund til at give kollegerne et klap på skulderen.

- Både landmænd og dyrlæger lægger en stor indsats for at forebygge sygdomme og reducere anvendelsen på en forsvarlig måde, hvor en gris, der rammes af sygdom, selvfølgelig stadig får behandling, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i videnscentret Seges, der hører under Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.