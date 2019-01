Landmænd kompenseres for sprøjteforbud ved vandboringer

Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at landmænd får økonomisk kompensation for jord, der ikke må sprøjtes.

Landbruget får erstatning for den jord, hvor der ikke længere må bruges pesticider som følge af et kommende sprøjteforbud ved drikkevandsboringer.

Det vækker tilfredshed hos formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

- Der er tale om et dybt indgreb i den private ejendomsret, siger han.

- Det har været et kardinalpunkt for os, at landmændene bliver behandlet ordentligt og erstattet fuldt og helt for alle værdimæssige tab som følge af et sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder.

Boringsnære beskyttelsesområder er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringer.

Aftalen, der er indgået af et bredt politisk flertal, betyder, at kommunerne skal finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i disse områder.

Det skal ske i samarbejde med landbruget.

Martin Merrild betoner, at det skal være frivillige aftaler mellem lodsejere, vandforsyninger og kommuner.

- Nu skal arbejdshandskerne på lokalt, så der laves nogle holdbare løsninger sammen med landmændene, og vi ikke får skåret vores marker op i små ubrugelige pletter, siger Martin Merrild.

Aftalen efterlader landmanden med flere muligheder, forklarer han.

Landmanden kan eksempelvis vælge at rejse skov på det område, der ikke må sprøjtes. Han kan også udlægge det til græsarealer eller søge at afstå det og modtage et andet stykke jord i stedet for.

- Vi håber også, at der kommer gang i noget jordfordeling som følge af den her aftale, siger Martin Merrild.

Landbrugsformanden understreger, at man grundlæggende finder det nye initiativ unødvendigt.

Holdningen hos Landbrug & Fødevarer er, at grundvandet i forvejen er velbeskyttet allerede med den nuværende praksis omkring godkendelse af pesticider og de eksisterende beskyttelseszoner omkring vandboringer.

Hos organisationen Bæredygtigt Landbrug mener man, at det nye initiativ er helt ubegrundet.

- Ingen har påvist nogen sundhedsmæssig risiko ved hverken for længst forbudte midler eller brugen af landbrugets nuværende planteværnsmidler. Der er simpelthen intet fagligt belæg for det her, siger faglig direktør Jørgen Evald Jensen i en pressemeddelelse.

Det bliver vandforbrugerne, der kommer til at betale for indførelsen af de sprøjtefrie områder og kompensationen til landmændene. Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) siger til TV2, at det formentlig vil koste en husstand en prisstigning på 10-12 kroner om året.