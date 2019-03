Landdistrikter vil lokke byboere på landet med ekstra fradrag

Byboere skal lokkes til at arbejde i yderområder med et forhøjet befordringsfradrag, foreslår landdistrikter.

Det skal være mere attraktivt at bo og arbejde i landets yderkommuner.

Det mener Landdistrikternes Fællesråd, der mandag præsenterer et udspil sammen med finanssektorens interesseorganisation Finans Danmark.

Parterne vil blandt andet belønne folk, der bor i byerne, men som pendler til arbejdspladser i yderområder med et forhøjet befordringsfradrag.

Som reglerne er nu, er det muligt for borgere bosiddende i 25 yderkommuner at få fuldt befordringsfradrag, hvis de har mere end 120 kilometer til og fra arbejde til daglig.

I landets øvrige kommuner får pendlere kun den halve sats per kilometer.

Det er den ordning, som landdistrikterne og Finans Danmark foreslår udvidet, så den også gælder den modsatte vej - altså folk, der bor i byerne, men som pendler til arbejde i yderområder.

- Det skal være en motivation, der måske på sigt kan føre til, at flere i byerne vil bosætte sig i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- Hvis flere pendler ud til yderområderne for at arbejde, får de måske øjnene op for lokalområdet, og så vælger de måske på sigt at bosætte sig der, siger han.

Ifølge formanden skal det ekstra fradrag være for en tidsbegrænset periode - for eksempel halvandet år.

Derudover foreslår de to interesseorganisationer, at der skal være lavere omkostninger forbundet med at sætte huse med en lav udbudspris på tvangsauktion.

Det skal være en motivation til at få flere af de nedrivningsmodne huse fjernet, så det generelt bliver mere attraktivt at bo på landet.

Endelig foreslår parterne, at boligjobordningen udvides, så folk kan få fradrag til at nedrive bygninger med en ringe energiklasse i landdistrikterne.

Som reglerne er skruet sammen nu, kan kommunerne støtte nedrivning af faldefærdige boliger.

Men opgaven burde ifølge den viceadministrerende direktør i Finans Danmark, Ane Arnth Jensen, i højere grad ligge hos staten.

- Den her byrde er meget skævt fordelt, og nogle kommuner har ikke de store midler til opgaven. Derfor bør det være hele samfundet, der bidrager med en hjælpende hånd til at løse denne opgave, siger hun.