Landbruget om kvælstofudledning: Forkert at pege fingre ad os

Det er for tidligt at evaluere på tiltag, der skal nedbringe kvælstofudledning, mener landbruget efter kritik.

Det tager tid at implementere tiltag, der skal reducere kvælstofudledningen.

Sådan lyder det fra formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild, efter at miljø- og fødevareminister Jakob-Ellemann Jensen (V) og flere eksperter har kritiseret landbruget for at være for nølende med indsatsen for at nedbringe udledningen.

Med landbrugspakken i 2016 indvilgede landbruget i at sætte gang i en række frivillige initiativer. De skulle spare miljøet for 1451 ton kvælstof ved udgangen af 2018.

Men nu viser tal fra Miljø- og Fødevareministeriet, at besparelsen som følge af de såkaldte kollektive virkemidler kun har været på 12 ton kvælstof.

- Vi tager det her alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan, siger formand Martin Merrild.

- Vi er indstillet på, at det her en opgave, der skal løses, og at der skal flest mulige virkemidler til.

Han mener dog, at tallene og kritikken giver et forsimplet billede.

Formanden så hellere, at debatten tog udgangspunkt i målinger af udledningen og ikke overslag på landbrugets tiltag.

- Det der med at pege på os og få det til at lyde som, at vi ikke vil tage ansvar og ikke vil tage handling i forhold det her, det er simpelthen ikke i orden, siger han.

- Det er bare en mere kompliceret opgave, end nogen åbenbart har forventet.

Som eksempel nævner han etableringen af vådområder, hvor man genskaber naturlige vandforhold i landskabet blandt andet for at mindske udledningen af kvælstof.

- Man kan ikke bare gå ud, sætte en gravemaskine i jorden og så grave et hul og sige, at man har et vådområde. Sådan virker det bare ikke, siger Martin Merrild.

Vådområder kræver både aftaler, planlægning og byggetilladelse, understreger han.

- Der er mange projekter i gang derude, som vil blive færdige i løbet af 2019 og 2020, siger formanden.

I 2021 er målet, at udledningen af kvælstof skal være begrænset med 2907 ton som følge af de kollektive virkemidler.

Hos landbrugets brancheorganisation vil man ikke love, at målet bliver nået.

Men man påpeger blandt andet, at der i organisationen er afsat 30 millioner kroner til oplandskonsulenter, der hjælper landmænd med at etablere vådområder.

- Jeg kan ikke garantere nogen tal, men jeg kan garantere, at engagementet ude blandt landmændene er stort, siger formand Martin Merrild.