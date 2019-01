Lærere: Høje krav i folkeskolen kræver længere uddannelse

Danmarks Lærerforening ser behov for, at læreruddannelsen bliver forlænget til fem år.

Der er behov for at tænke nyt og hæve ambitionerne på læreruddannelsen, hvis fremtidens lærere skal være rustet til at undervise i folkeskolen.

En forlængelse af studietiden så det bliver en femårig kandidatuddannelse, er vejen til at nå målet, mener Danmarks Lærerforening.

- Lærerne i dagens folkeskole er kompetente og engagerede, men kravene til lærerne er steget voldsomt, og de kommende lærere skal rustes bedre til de udfordringer og krav, som de kommer til at stå over for, siger formand Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse.

En ekspertgruppe har tirsdag offentliggjort en evaluering af uddannelsen.

Den viser, at de studerende bliver mødt af for lave krav og slipper gennem uddannelsen med en for ringe studieindsats.

Anders Bondo Christensen opfordrer til at kigge mod Finland, Island og Norge.

I de tre lande skal man gennem en femårig uddannelse på kandidatniveau for at blive lærer.

- I Finland har man med stor succes indført en praksisnær kandidatuddannelse.

- Vi kan se, at den ruster de kommende lærere langt bedre til arbejdet i grundskolen, siger Anders Bondo Christensen.

Ifølge Danmarks Lærerforening er der i Finland en stor ansøgning til læreruddannelsen.

Desuden er der langt lavere frafald end i Danmark, og færre nyuddannede dropper faget.