Læger: Patienter på gangene øger risikoen for fejl

Der er brug for flere penge for at løse problemer med overbelægning, mener læger og sygeplejersker.

For mange patienter og for få sengepladser er et stort problem, som gør det mindre sikkert at være indlagt, fordi risikoen for fejl er større.

Sådan lyder det fra Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd, der repræsenterer læger og sygeplejersker.

- Der er større risiko for, at der bliver begået fejl, og at man overser faresignaler, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

- Man har ikke samme udstyr på gangene, som man har på en almindelig sengestue og har ikke samme mulighed for at overvåge og passe patienterne.

- I sagens natur betyder overbelægningen, at der ikke er mandskab nok til at passe godt nok på patienterne, siger han.

Ifølge en analyse fra organisationen Danske Patienter har cirka halvdelen af alle medicinske afdelinger på landets sygehuse oplevet overbelægning i løbet af 2018, skriver Berlingske.

Sygeplejerskerne oplever ligeledes, at for mange patienter gør det sværere at undgå fejl.

- Det er et velkendt problem, som sygeplejerskerne oplever som stressfaktor, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

- Når der er for mange patienter, og de nogle gange nærmest ligger i lag, så er der større risiko for at begå fejl, og det er sværere at holde overblikket, siger hun.

Andreas Rudkjøbing mener, at overbelægningen også er et problem set med patienternes øjne.

- Det er enormt utrygt for patienterne at skulle ligge på gangene. Det er uværdigt, for man ligger til offentlig skue.

- Desuden kan patienterne ikke på samme måde få fat på en læge eller en sygeplejerske, siger Andreas Rudkjøbing.

Sygeplejerskerne fortæller, at det kan opleves ubehageligt for patienterne at skulle tale om sin sygdom, mens man ligger gangen.

- Hvis man skal tale med en patient om smerter - eller intime spørgsmål - så kan det være rigtigt svært at tale om med en sygeplejerske, hvis man ligger til offentlig skue ude på gangen, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Både Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd mener, at løsningen først og fremmest handler om, at der skal flere penge til sundhedsvæsenet.

- Det er en problemstilling, vi har kendt gennem rigtig lang tid. Der er skåret gennem de seneste år, og jeg kan frygte, at overbelægningen bliver værre, fordi vi bliver flere ældre og dermed flere patienter.

- Der er simpelthen ikke en sammenhæng mellem opgavens størrelse og de penge, der er sat til rådighed, siger Andreas Rudkjøbing.