Lægeforeningen ønsker faglighed i udskudt sundhedsreform

Lægeforeningen mener, at regeringen hidtil har arbejdet med sundhedsreformen som en lukket proces.

Mens det møder stor kritik fra oppositionen, at VLAK-regeringen igen har udskudt sundhedsreformen, lyder der lidt mere positive toner fra Lægeforeningen.

- Vi ser hellere, at man udskyder sundhedsreformen og får inddraget regioner, kommuner, læger og fagfolk i rent faktisk at finde ud af, hvad problemerne og de mulige løsninger er.

- I stedet for at man får sat noget i søen, som måske slet ikke holder, siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Sundhedsreformen skulle oprindeligt have været præsenteret i oktober, men den er blevet udskudt i flere omgange.

Tirsdag meddelte sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at reformen bliver skubbet til januar.

Andreas Rudkjøbing ser et stort behov for, at reformen "forholder sig til de meget konkrete og presserende problemer i sundhedsvæsenet".

Lægeforeningens formand peger på, at de økonomiske bevillinger i lang tid ikke er vokset i samme takt som behovet for behandling, hvor der kommer flere sygdomme til.

- Vi har en psykiatri, der er nødlidende, hospitaler er plaget af overbelægning, og der er problemer med lægedækning og sygeplejerskerekruttering, siger han.

Andreas Rudkjøbing mener, at regeringen foreløbig har grebet sundhedsreformen an som "en lukket proces".

Han efterspørger, at fagligheden på sundhedsområdet bliver mere inddraget.

- Det undrer mig, eftersom driftsherrerne, kommunerne og regionerne står med ekspertisen. Det er dem og os fagfolk, der forstår problemerne og skal være en del af løsningen.

- Det tror jeg, vil øge mulighederne for, at man får peget på nogle løsninger, der virker, så der kommer et medejerskab hos dem, der skal føre det ud i livet, siger han.