Lægeforeningen: Løntilskud skal løse lægemangel

Et kontant offentligt tilskud til at udvide klinikken og ansætte eksempelvis sygeplejersker og lægevikarer skal afhjælpe lægemanglen i områder, hvor flere og flere patienter står uden egen læge.

Det mener Lægeforeningen, skriver Jyllands-Posten søndag.

Modellen med statsstøtte skal især aflaste og dermed lokke ældre praktiserende læger i 60'erne til at udskyde pensionen, men også fastholde de øvrige læger og tiltrække nye til områder med lægemangel.

Med seks konkrete forslag vil Lægeforeningen i løbet af et til to år skaffe lægearbejdskraft, der svarer til mellem 400 og 600 ekstra praktiserende læger.

Et vigtigt element er, at staten og regionerne skal yde økonomisk støtte til de private lægeklinikker.

I dag er 127.000 danskere på grund af lægemanglen ikke tilknyttet egen læge i almen praksis, og antallet vil i løbet af få år mere end fordobles.

Først omkring 2030 er der uddannet tilstrækkeligt mange ekstra praktiserende læger til at dække behovet.

- Hver fjerde læge over 60 år er på vej på pension, så det betyder rigtig meget, hvis man kan lokke dem til at blive et par år mere, siger Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen, til Jyllands-Posten.

- Vi ved også, at det i dækningstruede områder handler om reduceret arbejdsbyrde eller aflastning, fordi de tilbageværende læger dér har rigtig mange patienter.

Hos Danske Regioner tager Bo Liebergren (V), der er næstformand i Lønnings- og Takstnævnet, positivt imod intentionen i forslagene.

Men modellen med statstilskud til lægerne som selvstændige erhvervsdrivende er han mindre begejstret for.

- Det handler jo om at give nogle mennesker en højere indtægt, og så tvivler jeg på, at det kan gøres lovligt, siger han til Jyllands-Posten.