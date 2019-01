Lægeforening: Det er risikabelt at nedlægge regionerne

Flere medier har tirsdag erfaret, at regeringen vil nedlægge de fem regioner, der driver sygehusene.

Det bekymrer Lægeforeningen, der mener, at forslaget er risikabelt.

- Regeringen lægger med det her forslag op til en meget stor strukturreform i sundhedsvæsenet, og det er jo en risikabel vej at gå, siger Andreas Rudkjøbing, formand i Lægeforeningen.

Foreningen er enig i regeringens ambitioner om at styrke det nære sundhedsvæsen. Derfor er man positiv over, at regeringen har fokus på området.

Men Lægeforeningen er ikke sikker på, at det er det rigtige at kaste hele sundhedsvæsenet ud i en større strukturreform.

- Det er meget omkostningsfuldt.

- Det vil tage år at få til at fungere, og der er jo ikke sikkerhed for, at det, man putter i stedet for, rent faktisk vil være bedre til at løse de konkrete og påtrængende problemer, vi har i sundhedsvæsenet, siger Andreas Rudkjøbing.

I stedet for regionerne skal der oprettes de 21 sundhedsfællesskaber, som Løkke introducerede i sin åbningstale i oktober sidste år. De skal bygges op omkring de nuværende akutsygehuse.

Udspillet til den nye sundhedsreform bliver præsenteret i Statsministeriet onsdag klokken 10.