Læge tiltalt for drugrapes kan miste sin autorisation

Drugrape, smugoptagelser af sex og besiddelse af børneporno er blandt de forbrydelser, som anklagemyndigheden mener, at en læge fra København har begået fra november 2017 til maj 2018.

Det fremgår af et anklageskrift i en nævningesag, som Københavns Byret indleder sidst i april.

Anklagemyndigheden mener, at forholdene skal koste lægens autorisation, mulighed for at have patientkontakt og arbejde med medicin.

Ifølge tiltalen har lægen bedøvet en kvinde og derefter voldtaget hende tre gange i løbet af 11 timer en dag i marts 2018.

En måneds tid efter slog han til mod en anden kvinde, hvor han - uden hendes viden - puttede et sløvende middel i hendes vand og voldtog hende.

Begge kvinder endte i en tilstand, hvor de ikke kunne forsvare sig eller modsætte sig handlingen.

Politiet ransagede mandens hjem, og her fandt de ud af, at han havde installeret et kamera i sin lejlighed. Det oplyser senioranklager Søren Harbo.

Med kameraet har lægen optaget en af voldtægterne og fire andre kvinder, som havde frivillig sex med ham, uden kvindernes fjerneste anelse.

Ransagningen viste også, at manden var i besiddelse af 188 børnepornografiske billeder og næsten 14 timers pornografiske film af mindreårige.

Han er også tiltalt for at have taget fire billeder af en af kvinderne, som han voldtog. Det ene billede har han ifølge anklagen sendt til en person via Messenger.

Strafferammen for voldtægt er otte års fængsel. Men lægens forbrydelser er så voldsomme, at anklageren beder retten om at vende blikket mod et par særlige linjer i straffeloven.

Det gør det muligt, at straffen for voldtægt kan være indtil 12 års fængsel.

Lægen blev varetægtsfængslet i maj 2018 efter et grundlovsforhør i Dommervagten i København, hvor han erkendte voldtægterne.

Her forklarede han, at han mødte den første kvinde på en café, hvorefter de tog til hans lejlighed og drak cocktails. Han forklarede, at han troede, at de skulle have sex.

Den anden kvinde mødte han, da hun sad på en trappe. Hun var påvirket, og han inviterede hende op i sin lejlighed.

Kvinden blev i lejligheden til næste morgen, hvor den 31-årige fortalte hende, at de havde haft sex.

De forklaringer er siden trukket tilbage, og han nægter sig skyldig i drugrape.

Der er sat ni dage af til retssagen.