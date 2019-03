Læge: Belønning for gravides rygestop er godt givet ud

Odense Kommune kan blive landets første, der lokker gravide til at droppe tobakken mod en kontant belønning på 1000 kroner.

Sundhedsudvalget i kommunen har sagen på dagsordenen på torsdag.

Forslaget giver god mening, vurderer Morten Grønbæk, der er læge og direktør for Statens Institut for Folkesundhed.

- En kølig økonomisk beregning vil sige, at det er en god investering. Der er god evidens for, at det vil virke, siger han.

Forslaget, som kommer fra kommunens egen forvaltning, går ud på at motivere den gravide til at lægge smøgerne på hylden.

Det skal ske ved, at den gravide og dennes partner får et beløb på op til 1000 kroner per person. Der lægges op til, at begge skal holde op med at ryge for at få gevinsten.

Belønningen kan eksempelvis gives i form af flere gavekort over en periode på seks måneder for at motivere til, at rygestoppet fastholdes.

Lignende ordninger har været prøvet i udlandet - med gode erfaringer, oplyser Morten Grønbæk.

- Studier viser, at det har en effekt, især på den korte bane. Det er ikke nødvendigvis noget, der har en langvarig effekt.

- Men hvis bare det får moren til at lade være med at ryge seks eller ni måneder under graviditeten, så er det også godt, siger Morten Grønbæk.

Børn af kvinder, der har røget under graviditeten, har højere forekomst af eksempelvis astma- og lungeproblemer, påpeger han.

Så en belønning for rygestop er ifølge direktøren en god investering set med samfundsøkonomiske briller.

- Det er en lidt anden måde at adressere problemet på og et godt alternativ til det, man ellers kan have af kampagner og jordemødre, der siger, at man skal lade være, siger Morten Grønbæk.

Ordningen vil ifølge Morten Grønbæk især appellere til lavtlønsgrupper i samfundet.

Det er netop den gruppe af kvinder, der erfaringsmæssigt er mest tilbøjelige til at ryge under graviditeten.

I Odense Kommune er sundhedsudvalgsformand Kasper Ejlertsen (S) overvejende positiv over for forslaget fra kommunens forvaltning.

- Det skal være frivilligt, og det skal være noget, der kan måles. Men jeg kan godt se en værdi i forslaget, hvis det kan hjælpe den enkelte til at holde op med at ryge, siger han.

Hvis kommunen indfører ordningen, forventes det, at mellem 30 og 50 gravide om året vil tage imod tilbuddet.