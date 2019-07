Ladekarl om al-Hol-lejren: Det mærkeligste sted

- Det er det mærkeligste sted, jeg har været og den mærkeligste flygtningelejr, jeg har været i i hele mit liv.

- Man går rundt dels blandt 20.000 sortklædte kvinder, man ikke kan se, hvor de kommer fra, og så 50.000 børn. Nogle er rødhårede, andre hvidhårede, nogle er sorte og andre hvide. Hele verden er repræsenteret.

Sådan fortæller Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors, om sin oplevelse af flygtningelejren al-Hol i Syrien, hvor Islamisk Stats tilfangetagne sympatisører sidder.

Ladekarl befinder sig torsdag eftermiddag i Syriens hovedstad, Damaskus, efter at have tilbragt to dage i al-Hol.

I lejren sidder der op mod 75.000 mennesker, hvoraf to tredjedele er børn.

Lejren er plaget af sygdom, børnene af underernæring og senest har høj varme skabt en akut mangel på rent drikkevand.

- Der går børn rundt som zombier, de sidder i teltene hele dagen i 50 graders varme og nægter at spise, fordi de oplevelser, de har haft, har været dybt forfærdelige.

Han omtaler lejren som et "semi-fængsel", hvor folk går rundt med begrænsede muligheder uden nogen form for aktivitet men med masser af frustration.

- Hver eneste gang man forsøger at tale med nogle, så bliver man overfaldet af tyve andre, som dels vil have, at man finder deres mænd og dels klager over forholdene.

Flere danske medier har angivet, at der er registreret fem danske voksne og otte børn i al-Hol, hvoraf en 13-årig såret dreng er sendt til Danmark. Det vil Anders Ladekarl hverken be- eller afkræfte.

I en rundspørge, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, svarer flertallet af danskerne afvisende på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem.

45 procent svarer "nej", 34 procent mener "ja", mens den sidste femtedel svarer "ved ikke".

- Jeg forstår godt danskernes følelser, men hvis de havde set de børn, som jeg har, og set, hvordan de lever, og hvilken fremtid de har, hvis vi ikke gør noget, så tror jeg, at tallene ville være anderledes, siger Ladekarl.