Lad bilen stå, når du har drukket: Mange påvirkede trafikanter snuppet i weekenden

Henover sommeren har alle danske politikredse haft ekstra kontrol i trafikken for spirituskørsel. I weekenden stoppede Fyns Politi adskillige trafikanter for at køre i påvirket tilstand.

Sommeren er højsæson for grillfester, festivaler og andre sammenkomster, hvor der ofte er alkohol på bordet. Desværre er det også højsæson for spirituskørsel.

Derfor har alle politikredse i Danmark fra den 21. juni til 30. juli haft ekstra spirituskontroller i trafikken, blandt andet i forbindelse med diverse koncerter, byfester og motorcykeltræf, og politiet tjekker ikke kun, om trafikanterne er påvirket af alkohol, men også om de har indtaget andre stoffer.

I weekenden stoppede Fyns Politi, ifølge døgnrapporten, hele 11 trafikanter, der kørte enten påvirket af spiritus eller euforiserende stoffer.

Værst var det i Svendborg, hvor fem bilister blev stoppet og sigtet for at køre påvirket af alkohol eller stoffer. Desuden blev en fører af en offroader-motorcykel, der var involveret i et færdselsuheld, sigtet for at køre påvirket af alkohol og hash. Føreren kørte hasarderet, mistede herredømmet over køretøjet og kørte ind i en mur.

Den øgede sommerkontrol slutter den 30 juli, men der er stadig mange sommerfester og kolde øl, der skal nydes. Husk derfor at lade både bil, knallert, motorcykel og andre køretøjer stå, hvis du har drukket alkohol.

Selvom øget politikontrol kan mindske spirituskørsel, er det bedre at forhindre, at en påvirket person overhovedet sætter sig bag et rat eller på en knallert. Herunder får du politiets råd til, hvordan du kan stoppe en potentiel spiritusbilist.