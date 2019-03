LTF'ere går fri for drabsforsøg men dømmes for grov vold

Anklagemyndigheden har ikke i tilstrækkelig grad kunnet bevise, at det var med drab for øje, da medlemmer af banden Loyal To Familia (LTF) i 2017 trængte ind i den rivaliserende bande Brothas' territorie på Nørrebro i København.

På samme måde er det heller ikke i tilstrækkelig grad bevist, at det var drabsforsøg, da gruppen efterfølgende tog videre ud på den nærtliggende Tagensvej og angreb en ung mand.

Det vurderer Retten på Frederiksberg, som i de seneste måneder har behandlet en stor sag, hvor hele 16 LTF'ere har været under anklage.

Retten har torsdag i stedet valgt at kende ti af de tiltalte skyldige i forsøg på grov vold og grov vold.

Fem andre er blevet frifundet af retten, mens den sidste mand undervejs er blevet pillet ud af sagen af anklagemyndigheden.

Han var blevet forvekslet med en anden.

Da retsformand Jan Bjerring læste kendelsen op i retten, lagde kan dog vægt på, at hensigten til at dræbe var der.

- Men det har ikke været muligt at fastslå, hvem der havde hensigt, siger han.

Afgørelsen blev modtaget med en kort klapsalve fra en af de mange personer, der varr til stede på tilhørerrækkerne.

Retssagen havde ellers potentiale til at blive historisk, da den så ud til at kunne ende med at udløse domme på livstid.

Udsigten til de hårde straffe skyldes den række af bandepakker, som er blevet indført af Folketinget gennem de seneste år.

Blandt andet er en bestemmelse i spil, som betyder, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis kriminalitet bliver begået som led i en bandekonflikt.

Den store gruppe bandemedlemmer kørte 23. oktober i 2017 dybt ind i Brothas' territorium på ydre Nørrebro i København.

Tre chauffører ventede i bilen, mens resten af flokken klokken 17.55 steg ud ved Hothers plads. Med knive og slagvåben løb de ind i Mjølnerparken, hvor fem ledende medlemmer af rivalbanden opholdt sig.

De fem Brothas-medlemmer nåede dog at stikke af, men anklagemyndigheden vurderede alligevel, at fremgangsmåden var så planlagt, at der er tale om et drabsforsøg.

I minutterne efter kørte de ud på Tagensvej, hvor de ud for nummer 185 trillede op på siden af endnu et medlem af Brothas.

LTF'erne overfaldt den 24-årige med slag, spark og stik. De efterlod offeret i overhængende livsfare med ni stiksår i ryggen, en punkteret lunge og en læsion i hovedet.

Der ventes dom i sagen fredag.