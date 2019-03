På tegningen af de tiltalte og deres forsvarere på deres pladser i retten, har vi valgt at sløre deres ansigter, så de ikke kan genkendes, da stadig kun er tiltalte og ikke dømt i sagen. Fredag var alle de tiltalte, der ønskede at udtale sig, i vidneskranken. Eller fik afspillet og højtlæst politimateriale. Tegning: Julie Gry Sviestrup

Fredagen i Kølstrup-retssagen gik med flere tiltalte i vidneskranken og forskelligt politimateriale. Det støttede op om andendagens indtryk af et kokainopgør og narkogæld. Dertil kom nye oplysninger og opgør mellem en bande- og en rockergruppering.

Tredjedagen på Kølstrup-retssagen startede med en tom stol ved vidneskranken. MH skulle have været den første til at afgive forklaring, men som andre tiltalte i sagen ønskede han ikke at svare på spørgsmål. Der blev i stedet læst højt af tidligere politiafhøringer og afspillet en lydoptaget afhøring. Det kastede et klarere lys over, hvorfor en 25-årig mand blev banket med køller, bat og skudt i Kølstrup 1. oktober 2017. Sammen med oplysninger fra de to første retsdage efterlod de nemlig et indtryk af, at overfaldet i Kølstrup skyldes voldelige episoder som følge af narkogæld og stridigheder mellem personer med tilknytning til LTF og Gremium. - MJ (offer og tiltalt, red.) har fået nogle LTF-medlemmer fra København til at true AA (tiltalt og "ven" af Gremium, red.) De har vist også stukket en pistol i munden på ham. Omtrent sådan faldt ordlyden fra anklager Kirsten Flummer, da hun læste højt af den gamle afhøring. En oplæsning, der blev suppleret af lydoptagelsen. Med et stift blik rettet mod skærmen for nogle af de 15 tiltaltes vedkommende og en afslappet, tilbagelænet position i stolen for andre fyldtes lokalet i Østre Landsret af MH's stemme. - AA har for lang tid siden fortalt, at han var irriteret på MJ. Det fandt MJ ud af og sendte LTF, der stak en pistol i munden på AA. Han snakkede for meget. Det har jeg fået fortalt. Så skete episoden på stranden. Det har fået det til at blusse op. Det var dog udtalelser, MH fortrød dagen efter, fremgik det af endnu en lydfil fra politiet. - Alle de ting, jeg har sagt, gør, at jeg kommer til at fremstå som en stikker. Det kommer til at blive afspillet i retten foran dem alle. Jeg vil ikke have noget med det her at gøre. Jeg vil have et normalt liv. Det passer ikke det der. Jeg blev presset til de svar.

Forhøjet straf, konfiskation og eventuel udvisning Fyens Stiftstidende har valgt at skrive initialerne på de tiltalte for forståelsens skyld.



14 af de 15 mænd er tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå og brutal karakter.



Offeret er ganske udsædvanligt også tiltalt i sagen - for vold og trusler med en pumpgun.



13 ud af de 15 tiltalte nægter sig skyldige.



For syv af mændene er der nedlagt påstand om, at deres straf skal udmåles efter straffelovens §247 stk.1, der giver mulighed for at lægge det halve af straffen oveni som følge af lignende kriminalitet begået tidligere.



Der er nedlagt påstand om konfiskation af to golfkøller og udvisning for tre af mændene.



Anklagemyndigheden går efter at kunne forhøje straffen med det halve, fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum.



Flere af de tiltalte sidder varetægtsfængslet i sagen, og det skal fratrækkes det antal dage, de skal sidde i fængsel, hvis de bliver dømt.



De tiltalte tæller både danskere og danskere med udenlandsk baggrund, og nogle af dem har været, eller er stadig medlem af bandegrupperingen Gremium.

Kronvidnet i sagen var i vidneskranken tirsdag den 26. februar. Han ville ikke svare på spørgsmål, men politimateriale som afhøringsrapporter blev centrale. Tegning: Julie Gry Sviestrup

Fik tæsk på strand Episoden på stranden, MH nævnte, er afgørende og går tilbage til 19. september 2017 ved Kerteminde Strand. Offeret (MJ) skal angiveligt have tæsket en af de andre tiltalte (MA) på grund af narkogæld til MJ. Ifølge MH's udtalelser under afhøringen, skal MH, da han ankom til stedet også have fået nogle slag. Og efter episoden skal AA have fået ødelagt sin hoveddør af MJ og hans venner. AA var en ven af den tyske rockergruppering Gremium- ifølge ham selv - og har angiveligt også solgt kokain ifølge en tiltalts - MA - udtalelser. Han bekræftede i retten fredag, at han i efteråret 2017 havde problemer - dog ikke nærmere specificeret - med MJ og bekræftede, at hans dør var blevet sparket ind. Derudover fortalte han også, at han havde været med til stede under overfaldet af MJ i Kølstrup. Også andre tiltalte havde været med til at danne et billede med stridigheder to grupperinger imellem og narkogæld. På retssagens andendag havde en af de tiltalte - SC - der også er afgørende vidne - i politiafhøringer "stukket" de andre og kommet med oplysninger, der fortalte om narkogæld, episoden på stranden og i sms-beskeder kommet ind på, at LTF-medlemmer skulle have været med ved stranden i september 2017.

Vidner venter mandag I vidneskranken fredag kom det i politimaterialet fra MH's afhøringer også frem, at han havde fortalt om flere af sagens 15 tiltalte, der havde været med under overfaldet på MJ i oktober 2017. Det samme gjorde andre af de tiltalte - uden dog at sige, at deres medtiltalte havde deltaget i at uddele tæsk og skud. Alle de tiltalte, der har ønsket at udtale sig, eller hvor der politirapporter- og lydfiler har erstattet, har været hørt. Det er nu vidnernes tur til at indtage vidneskranken på mandag til næste retsmøde.

25-årig blev skudt og banket Sagen, de 15 mænd står tiltalt for, går tilbage til søndag aften den 1. oktober 2017 klokken 21.35. Her skal vidner have set tre personbiler komme kørende i kortege. Angiveligt for at overfalde en 25-årig mand fra lokalområdet. Den 25-årige mand er sammen med en jævnaldrende ved at stige ind i en bil på Kertinge Bygade i Kølstrup syd for Kerteminde, da de tre biler pludselig dukker op med et tæskehold. Den ene får lov til at løbe fra stedet efter flere slag. Den anden - den 25-årige - ender med først at blive banket med en kølle. Og efter det bliver han tildelt flere spark, banket med baseballbat og golfkøller og skudt på kroppen, i skridtet og på benene. På trods af det brutale overfald overlever han. Den 25-årige mand skal herefter - den 4. oktober 2017 - sammen med en anden person have truet med en pumpgun en tredje person til ikke at fortælle politiet om episoden på parkeringspladsen ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.