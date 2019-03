LA om Lauritzens melding om topskat: Trist og uambitiøst

Skatteministeren mener, at meget snak om topskat har gjort det sværere at få ændringer igennem.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) skulle hellere bruge sine kræfter på at angribe dem, der står i vejen for lavere topskat, end på at angribe os.

Sådan lyder budskabet fra Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, efter at Lauritzen i et interview med Ritzau har sagt, at "jo mere, man har snakket om topskat, desto sværere har det været at få gennemført noget."

Egelund opfatter det som adresseret til LA, der har afskaffelse af topskat som en af sine mærkesager og ad flere omgange har forsøgt at presse lavere topskat igennem.

- Det bekræfter mig i, at det for os i Liberal Alliance har været en ensom kamp at kæmpe for sænkelser af topskatten i denne valgperiode, fordi Venstre melder pas, når tingene bliver svære, siger Christina Egelund.

Spørgsmål: Men har Karsten Lauritzen ikke ret i, at jeres strategi om at være meget højlydte i jeres krav, ikke har båret frugt?

- Nej. For det første har vi sænket skatterne med 21 milliarder kroner i denne valgperiode. Det er ikke kommet af sig selv. Det gør sænkelse af topskat heller ikke, med mindre man ifører sig ambitionen, siger Egelund.

- Det er rigtigt, at der ikke umiddelbart er parlamentarisk flertal for at sænke topskatten. Men det var der heller ikke for at sænke registreringsafgiften, da vi gik til valg på det før seneste valg. Men det bragte vi til forhandlingsbordet og fik det til at ske.

Karsten Lauritzen siger i interviewet med Ritzau, at det vil være samfundsøkonomisk fornuftigt at sænke topskatten.

- Men når der er så klare udmeldinger fra både Dansk Folkeparti, som støtter regeringen, og Socialdemokratiet om, at det bliver i hvert fald ikke med dem, så har vi i Venstre bare valgt at sige, at vi går ikke til valg på at ændre ved topskatten, siger skatteministeren.

Egelund mener derimod, at det er fair, at partier går til valg på deres politik og ambitioner, også selv om der ikke ser ud til at være flertal for det.

- Hvis man synes, at det nuværende topskatteniveau er fint, så har skatteministeren da ret i, at man bare skal tie stille, siger hun.

- Det er trist og mildest talt uambitiøst for et borgerligt parti.