Et billede med seks bevæbnede nuværende og tidligere politikere florerer på Facebook.

Blandt mændene er den for nylig udnævnte formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh. På billedet, der er delt på Facebook med titlen "Til kamp mod de røde 2.0", poserer han med et håndvåben. Det skriver Ekstra Bladet.

Da det blev taget i efteråret 2017, sad Vanopslagh i Borgerrepræsentationen i København.

Foruden Vanopslagh viser billedet fem andre mænd, som enten er eller har været politisk aktive. De står alle med enten halvautomatiske eller manuelle våben.

Billedet blev først offentliggjort af Nicolai Svejgaard Poulsen, der er medlem af Venstre. Han vil ikke undskylde for at have poseret eller at have smidt billedet på det sociale medie efterfølgende.

Der er ganske enkelt ikke noget at tage afstand fra, mener han ifølge Ekstra Bladet.

Vanopslagh ønsker ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet. I en mail forklarer han, at der er tale om et feriebillede fra en skydebane, og at det ikke var meningen, at det skulle deles bredt.

- Vi var nogle venner på skydebane i Litauen for nogle år siden. Det var en frygtelig dag - jeg ramte konsekvent ved siden af skiven og er endda ved at skyde mig selv i foden på billedet efterfølgende.

- Det smider Nicolai (Svejgaard Poulsen, red.) op på sin lukkede Facebook-profil med en eller anden intern joke til nogle af sine røde venner (som forstår joken) - og forklarer i øvrigt til uindviede længere nede på opslaget, at man selvfølgelig aldrig skal udøve politisk vold. Det er jeg ubetinget enig med ham i.

- Jeg tager naturligvis afgrundsdyb afstand fra ethvert Facebook-opslag med dårlig humor, der kan misforstås - såvel som at bringe feriebilleder ude af sin kontekst, skriver han.

Selv om billedet skulle være ment som en intern spøg, er det ikke alle, som tager lige godt imod det. Rune Lund (EL) kalder både billede og teksten til det for forkasteligt.

Der bør ikke gøres grin med politisk vold, og et sådant billede kan legitimere en tone med underliggende trusler på nettet, mener han.