Et skridt i den rigtige retning. Men stadig et godt stykke fra Liberal Alliances politik.

Sådan opsummerer Liberal Alliances beskæftigelsesordfører, Laura Lindahl, forslaget fra regeringspartneren Venstre om at gøre boligjobordningen mere fleksibel.

- Grundlæggende synes jeg, det er rigtig positivt, at man vil løsne op og give danskerne mere frihed, siger hun.

Her hører de positive toner dog op, for Liberal Alliance er generelt modstander af boligjobordningen.

- I stedet for at have en fradragsordning, hvor politikerne bestemmer, hvad man må bruge fradraget til, mener jeg, man skulle sænke skatten på arbejde for alle danskere, så man kan bruge pengene fuldstændig frit.

- Hvad enten det er på klimarenovering, børnepasning eller noget helt tredje, siger Laura Lindahl.

Boligjobordningen er i dag delt i to fradrag. Et fradrag på 12.000 kroner, der kan bruges på håndværksydelser, og et på 6000 kroner, som kan bruges på serviceydelser som rengøring og børnepasning.

Venstre ønsker, at danskerne selv skal bestemme, hvordan de vil bruge de 18.000 kroner i boligjobordningen.

Laura Lindahl kalder ordningen "bøvlet", fordi man skal registrere og dokumentere, hvordan man får lavet en given ydelse, og man kan ikke få fradrag for alt.

Fradraget kan heller ikke bruges i alle brancher, men er målrettet bestemte ydelser.

Det giver en skævvridning, påpeger Laura Lindahl.

Selv om Liberal Alliance generelt er modstander af ordningen, var partiet i december sidste år med til at gøre ordningen permanent.

Det skete sammen med de øvrige regeringspartier samt Dansk Folkeparti.

Hos den liberale tænketank Cepos mener cheføkonom Mads Lundby Hansen, at boligjobordningen grundlæggende er en glidebane, selv hvis den bliver mere fleksibel.

- Man skal huske på, at når politikerne giver statsstøtte til det forbrug, de synes er vigtigt, så går det ud over andre brancher.

- De andre brancher taber omsætning, fordi familierne skubber deres forbrug over mod det statsstøttede forbrug, siger han.