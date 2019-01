Kvindejagt afblæst: S sætter ungt håb på stemmeseddel

Nordsjællands socialdemokratiske vælgere er ikke længere tvunget til at sætte deres kryds ved en mandlig folketingskandidat.

Partiets hovedbestyrelse har fredag aften valgt Maria Gudme som suppleringskandidat, til det der tidligere var en ren mandlig liste af kandidater opstillet i kredsen.

Partiet blev sendt på overarbejde, da en partiregel tilsiger, at der skal være mindst en kandidat af begge køn.

Valget stod mellem Maria Gudme, der er regionrådsmedlem i Region Hovedstaden, og Matilde Powers, byrådsmedlem i Furesø Kommune.

- Jeg er virkelig glad og stolt over den tillid, som de har vist mig.

- Det er en rigtig god mulighed for at få lov til at være med på det hold, som skal kæmpe for en ny regering, siger Maria Gudme.

Hun kan nu se frem til at skulle føre valgkamp inden for de næste seks måneder. Folketingsvalget skal afholdes senest 17. juni.

- Jeg tror, at det handler om at finde det gear frem, som vi havde for et år siden ved kommunal- og regionsvalget.

- Jeg kommer til at være en stærk stemme i forhold til at kæmpe for bedre forhold i psykiatrien. Jeg er selv pårørende til en person i psykiatrien. Både min egen generation og de ældre bliver ret presset i velfærdssystemet, siger hun.

Matilde Powers, den anden kandidat, kæmpede oprindeligt med David Trads om at blive kandidat i Nordsjællands Storkreds.

Hun havde ikke meget tid til at forberede sig til den nye mulighed, men det var hun forberedt på.

- Jeg fornemmede, at det var hende, de ønskede. Så jeg var afklaret, men det er selvfølgelig ærgerligt, at det slutter nu.

- Nu er det blevet Maria, og det tror jeg, at hun kommer til at klare rigtig godt, siger Matilde Powers.

Maria Gudme kommer til at opstille på lige vilkår med de øvrige.

Hun tilslutter sig dermed David Trads, Nick Hækkerup, Rasmus Stoklund, Miki Dam Larsen, Per Frost Henriksen og Henrik Møller på stemmesedlen i Nordsjælland.