Kvinde kendt fra podcast tilstår bedragerier i Danmark

En 61-årig norsk kvinde har tilsyneladende en helt ekstraordinær fantasi og vilje til at lyve om nærmest hvad som helst.

Gennem de seneste tre årtier har Marie Madeleine Steen, der er kendt fra podcasten "Kvinden med den tunge kuffert", rejst rundt i Skandinavien og bedraget et stort antal mennesker.

I alle tilfælde har der været tale om relativt små beløb, og et gennemgående tema har været, at kvinden til at starte med har vundet sine ofres sympati.

Bag sig har hun flere domme, og nu er hun tiltalt igen. Denne gang i Danmark. Ved Retten i Lyngby er den gråhårede kvinde mandag på anklagebænken tiltalt for 24 forhold.

Ved retsmødets start oplyser forsvarer Ulla Wulff Hansen, at hendes klient erkender sig skyldig i ti af forholdene. Hun ønsker dog ikke at udtale sig.

Det gør hendes ofre til gengæld. En efter en kommer de ind ad døren til den store retssal 4.4 og tager plads i midten af lokalet.

Historierne varierer. Men det typiske er, at alle til at starte med opfatter kvinden som meget sympatisk. Ofte opererer hun under falske navne, og et gennemgående tema for hendes løgne er, at hun er dødeligt syg.

- Jeg bliver ret bange. Hvorfor er der nogen, der vil mig så ondt?, siger et kvindeligt vidne om sine oplevelser med den 61-årige nordmand.

Vidnet, der bestyrer Ørslev Kloster ved Skive, forklarer, at nordmanden tilbage i januar 2016 tjekkede ind på stedet, og at de to kvinder talte ualmindeligt godt sammen.

Men efter en uges tid forsvandt den logerende, der hævdede at være døende, uden at betale regningen på 4071 kroner.

Efterfølgende viste det sig, at nordmanden havde rettet henvendelse til Skive Folkeblad for at sværte klosterbestyreren til.

Også Løgumkloster Refugium er blevet snydt. Herfra rejste den 61-årige efter 11 overnatninger uden at betale. Noget tid efter modtog refugiet en mail om, at Marie Madeleine Steen var død. Mailen foregav at komme fra hendes søn.

- Jeg havde det lidt sådan: "ahhh". Men tvivlen skal selvfølgelig komme den tiltalte til gode. Det kunne godt være, at hun var død. Mennesker dør. Jeg tænkte "fred være med det", siger vidnet fra Løgumkloster Refugium.

Det er uvist, hvad der driver den tiltalte. Men i en lægeerklæringen, der blev hentet ind til en retssag i Sverige i 1999, blev det ifølge den norske avis VG konkluderet, at hun har en personlighedsforstyrrelse.

I alt mener anklagemyndigheden, at den tiltalte denne gang har snydt sine ofre for 39.214 kroner.

Retssagen fortsætter med flere vidner onsdag. Dommen ventes på torsdag.