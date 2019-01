Kvinde fængslet for 55-årig mands død i lille vestjysk by

En nu fængslet kvinde ringede selv til alarmcentralen. Det var dog for sent til at redde mands liv.

En 54-årig kvinde er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger for drabet på en et år ældre mand i den lille vestjyske by Tim.

Det oplyser anklager Flemming Hother fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Dommeren mente, at der i hvert fald var begrundet mistanke om vold med døden til følge, siger anklageren.

Kvinden nægter sig skyldig i sigtelsen om drab, men hun undlod at kære fængslingen til landsretten. Den mistænkte hævder ifølge TV MidtVest, at hun handlede i nødværge.

Den oplysning ønsker anklager Flemming Hother dog ikke at bekræfte. Det skyldes, at mandagens grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre.

Liget af den 55-årige mand blev fundet søndag eftermiddag, efter at den nu fængslede kvinde selv havde tilkaldt lægehjælp kort før klokken 15.30.

Kvinden var selv til stede på adressen i Tim, da politiet ankom.

Hun blev anholdt på stedet og sigtet for at have stukket manden "et par gange" med et våben, som højst sandsynligt er en kniv.

- Der er fundet nogle knive på stedet, som skal undersøges nærmere, og som formentlig er blevet brugt i forbindelse med hændelsen, sagde vagtchef Jens Claumarch søndag aften til Ritzau.

Politiet har endnu ikke ønsket at udtale sig om et muligt motiv.

En del af efterforskningen handler om at afhøre andre borgere omkring huset på Fresiavej i Tim, hvor både offeret og den anholdte har adresse.

- Og så er vores retsteknikere i gang med at undersøge gerningsstedet for at belyse forholdene nærmere, sagde vagtchef Jens Claumarch søndag.

Tim ligger mellem Ulfborg og Ringkøbing.