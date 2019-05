Kunsthaldirektør: Weiwei-sag rammer kunstneres ophavsret

En sag ved Retten i Glostrup, som kunstneren Ai Weiwei har anlagt mod den danske importør af Volkswagen, risikerer at ryste den danske kunstverden.

Det vurderer Michael Thouber, direktør for Kunsthal Charlottenborg, da han afgiver forklaring i sagen onsdag.

- Hvis der ikke bliver sendt et kraftigt signal om, at det er helt forkert, vil det være svært for en institution som vores at indbyde kunstnere som Ai Weiwei til at udstille med os i det offentlige rum, siger han.

Ai Weiwei har hevet Skandinavisk Motor Co. A/S i retten på grund af et billede, som selskabet tog af en ny Polo foran hans kunstværk i 2017.

Her havde kunstneren udsmykket kunsthallen med 3500 redningsveste, der kom fra den græske ø Lesbos under flygtninge- og migrantkrisen i 2015.

Påstanden er, at bilforhandleren har været på kant med ophavsretten og markedsføringsloven. Og det er museumsdirektøren enig i.

- Skandinavisk Motor Co. A/S har set facaden og dette værk og set, at det passede godt ind i deres kampagne.

- Der er nogle, der prøver at drage kommercielt nytte af et værk, der egentlig skulle skabe fokus på flygtningekrisen, siger han.

Han vurderer, at det er et groft brud, da ophavsretten er en stor del af det, som kunstnere lever af.

Retten har også vurderet, at sagen er speciel. Derfor er der afsat tre dommere, der skal tage stilling til striden. Normalt sidder der én.

Under sin procedure lægger advokat Maiken Toftgaard, der repræsenterer Ai Weiwei, vægt på, at sagen har påvirket kunstnerens renommé.

- En lang række hjælpeorganisationer samarbejder med ham, fordi de gerne vil bidrage til hans sag.

- De har en idé om, at han ikke bruger værkerne til kommercielle formål, siger hun.

Advokaten påpeger, at billedet risikerer at give indtryk af, at kunstneren samarbejder med bilforhandleren eller Volkswagen.

Skandinavisk Motor Co. A/S har erkendt at have brudt ophavsretten, men nægter sig skyldig i at have overtrådt markedsføringsloven.

Bilforhandleren har forklaret, at den ansatte, der tog billedet, som blev brugt i firmaets kundemagasin, ikke vidste, at det var et kunstværk.

Det lægger sagsøgtes advokat, Anne-Maria Sannemand Kjøller, vægt på under sin procedure. Hun påpeger, at magasinet ikke er en markedsføringskanal.

Sagen har ikke påvirket Ai Weiweis ry, vurderer hun.

- Sagsøger forklarede selv, at konsekvensen blot havde været, at hans udstillinger blev forsinkede, siger advokaten.

Dommen ventes 17. juli.