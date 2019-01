Kundbypigen til tidligere lærer: Har du en skudsikker vest?

En terrordømt teenagekvinde fra landsbyen Kundby på Vestsjælland er blevet tiltalt for at have truet sin tidligere mentor og skolelærer på livet.

I en telefonsamtale fra fængslet skal hun således have udtalt følgende:

"Har du en skudsikker vest?" efterfulgt af "Så tænker jeg, at du burde købe en af sikkerhedsmæssige årsager."

Det fremgår af et anklageskrift fra Københavns Vestegns Politi, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Forleden oplyste den 18-årige kvindes forsvarer, Mette Grith Stage, at hendes klient har i sinde at tilstå, når sagen kommer for retten 10. januar.

- Hun er frygteligt ked af det, sagde advokaten.

Det er ikke mere end godt et år siden, at Kundbypigen af Østre Landsret blev idømt otte års fængsel for sine planer om at ville angribe to sjællandske skoler med hjemmelavede bomber.