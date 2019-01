Adskillige somaliere har fået frataget deres opholdstilladelser i Danmark de seneste to år, men kun et fåtal af dem er ifølge Berlingske rejst hjem til Somalia.

Ifølge Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, vidner det om, at hjemsendelserne er gået i stå.

- Det står reelt stille med hjemsendelserne. Det er ikke, fordi der ikke arbejdes for det. Men det fortæller noget om, hvor svært det er, og det må vi være ærlige om over for danskerne, indtil det lykkes os at etablere et udrejsecenter uden for Europa, siger Tesfaye til Berlingske.

Det har ifølge avisen været et særligt fokuspunkt for myndighederne at gennemgå opholdstilladelser for somaliske flygtninge og familiesammenførte i Danmark og vurdere, om det er muligt at hjemsende dem.

Den strategi har medvirket til, at Udlændingestyrelsen i perioden januar 2017 til september 2018 har truffet cirka 1100 afgørelser om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser, viser tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Tallet er ikke opgjort på nationalitet.

Men i de månedlige statistikker fra ministeriet fremgår det, at 928 somaliere i samme periode har mistet deres opholdstilladelse.

Det er således primært somaliske statsborgere, der tæller i den samlede statistik.

Flygtningenævnet og Udlændingenævnet har stadfæstet cirka 250 af de i alt 1100 afgørelser, og det er de personer, der reelt kan hjemsendes.

Alligevel viser det sig ifølge tal fra ministeriet, at kun 28 personer i den gruppe var udrejst ved udgangen af oktober 2018.

Det fremgår samtidig af tallene, at af de cirka 250 personer er 50 i udsendelsesposition, mens 79 er efterlyste.

Og det bekymrer Mattias Tesfaye.

- Hvis folk ikke bliver udsendt, men ender med at opholde sig illegalt i Danmark, går under jorden, eller vi ikke kan udsende dem, er vi slået tilbage i ludo, siger han.